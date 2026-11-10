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Lufthansa réceptionne son premier A350-1000
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 15:11

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Le groupe aérien allemand franchit une étape symbolique avec la livraison de cet appareil long-courrier, qui arbore une livrée spéciale célébrant les 100 ans de Lufthansa.

Lufthansa a pris livraison de son premier Airbus A350-1000, équipé de sa nouvelle cabine Allegris de 300 sièges répartis entre les classes Première, Affaires, Premium Economy et Économique. Basé à Munich, l'appareil desservira des destinations long-courriers comme Tokyo, Shanghai et Singapour.

L'A350-1000 offre une autonomie pouvant atteindre 18 000 kilomètres. Selon Airbus, ses moteurs Rolls-Royce de dernière génération et ses matériaux légers permettent de réduire de 25% la consommation de carburant, les coûts d'exploitation et les émissions de CO? par rapport aux appareils concurrents de génération précédente.

A fin octobre 2026, la famille A350 totalisait 1 628 commandes auprès de 70 clients dans le monde.

Le titre Lufthansa progresse de 1,6% à Francfort, profitant notamment de la nette décrue des cours du pétrole.

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