Lufthansa: réception d'un premier 787

(CercleFinance.com) - Boeing et Lufthansa annoncent la livraison du premier 787 Dreamliner, un 787-9, à la compagnie aérienne allemande, dans le cadre de sa commande ferme pour 32 appareils de cette gamme, la faisant ainsi rejoindre près de 50 clients pour cet avion.



'Utilisant 25% de carburant en moins et créant 25% moins d'émissions que les avions qu'elle remplace, la famille 787 a évité plus de 125 milliards de livres d'émissions de carbone depuis son entrée en service en 2011', soulignent-ils.



En plus des 32 avions 787 Dreamliner en commande, Lufthansa a passé auprès de l'avionneur américain des commandes fermes pour 20 avions de passagers 777-9 et récemment une commande ferme pour sept des nouveaux 777-8 Freighter.





