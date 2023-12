Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa: protocole d'accord avec Lilium dans les eVTOL information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé jeudi la signature avec Lilium d'un protocole d'accord portant sur le développement d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).



Les deux partenaires expliquent qu'ils souhaitent collaborer dans des domaines tels que les opérations au sol et en vol, la maintenance future des appareils, ainsi que la formation des équipages et des pilotes.



Lufthansa et Lilium comptent également étudier des pistes de collaboration avec des tiers, tels que des aéroports, en vue de concevoir infrastructures telles que les vertiports, l'intégration de l'espace aérien et la définition des processus d'exploitation requis.



Lilium, une entreprise basée en Allemagne mais qui cote sur le Nasdaq, a annoncé hier le démarrage de la production de son Lilium Jet, anticipant un marché européen des eVTOL de quelque 9.200 unités à horizon 2035.





