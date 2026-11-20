La groupe de transport fait face à des pertes qui s'accumulent, après trois années consécutives de performances financières insatisfaisantes. Elle pointe des coûts trop élevés et environnement difficile, marqué par la guerre au Moyen-Orient. Cette nouvelle restructuration intervient dans un contexte de tensions sociales avec les syndicats du personnel navigant et des pilotes. En fin de matinée, le titre reculait modestement, de 0,3%, autour des 8,82 EUR.

Les temps sont durs pour Deutsche Lufthansa : le groupe prévoit de supprimer 1 000 postes à temps plein dans les hubs de Munich et de Francfort de sa compagnie Lufthansa.

La direction a envoyé une lettre en ce sens aux salariés, que Zonebourse a pu se procurer. Dans son courrier, le groupe rappelle que Lufthansa Airlines a perdu en moyenne 20 MEUR tous les mois au cours des 9 premiers mois de l'année. "Nous sommes désormais entrés dans le quatrième trimestre, traditionnellement compliqué pour les compagnies aériennes, et nous n'en attendons aucune contribution significative aux résultats", poursuit la direction.

Malgré les 1,5 MdEUR de contributions aux résultats générées par son programme de redressement depuis 2024, la compagnie estime que ses coûts restent trop élevés et sa productivité insuffisante. La hausse des coûts du carburant, la guerre au Moyen-Orient et neuf jours de grève ont aggravé ses difficultés, assure-t-ellle. Pour retrouver une rentabilité durable, elle prévoit notamment de supprimer 1 000 postes, de réduire ses capacités court et moyen-courriers et d'optimiser son réseau et sa flotte.

"Le calendrier précis de ces suppressions, ainsi que leur éventuel lien avec la réduction de 4 000 postes administratifs annoncée il y a plus d'un an, restent incertains. La direction justifie ces mesures par des pertes financières persistantes et des structures de coûts qui manquent de compétitivité", a réagi Arthur Kuntz, spécialiste de l'aérien chez AlphaValue.

Ces annonces interviennent alors que le groupe de transport est embourbé depuis des semaines dans un conflit social avec le syndicat du personnel navigant commercial, UFO, et celui des pilotes (VC).