Lufthansa: prévision de profit abaissée pour 2024

(CercleFinance.com) - Lufthansa a abaissé vendredi sa prévision de profit opérationnel pour l'exercice 2024 en raison, invoquant notamment une récente baisse de son trafic passagers en Asie.



La compagnie aérienne allemande indique ne plus prévoir qu'un bénéfice ajusté avant impôt et intérêts (Ebit) situé entre 1,4 et 1,8 milliard d'euros pour cette année, alors qu'elle visait précédemment un chiffre de l'ordre de 2,2 milliards.



Son flux de trésorerie ajusté ('free cash flow') est désormais attendu bien en-dessous du seuil d'un milliard d'euros en 2024, contre une prévision 'd'au moins' un milliard jusqu'ici.



Suite à ces ajustements, l'action Lufthansa cotée à la Bourse de Francfort perdait autour de 2% vendredi après-midi.



Lufthansa, qui a aussi fait état de ses résultats provisoires au titre du deuxième trimestre, dit avoir dégagé un Ebit ajusté de 686 millions d'euros, contre un profit de 1,1 milliard d'euros un an plus tôt.



L'avertissement de Lufthansa sur ses profits fait suite à celui lancé par Air France-KLM au début du mois et aux prévisions décevantes de l'américain Delta hier.



La compagnie prévoit de publier ses résultats définitifs de deuxième trimestre le 31 juillet.





