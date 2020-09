Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : plombé par une note de broker Cercle Finance • 25/09/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Lufthansa perd près de 4% à Francfort, sur fond d'une note de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 15% à 4,60 euros sur le titre de la compagnie aérienne allemande. Le broker prévoit pour le secteur un déclin de 65% du trafic de voyages d'affaires en 2021 par rapport à 2019, perspective qu'il juge 'particulièrement difficile pour Lufthansa', le conduisant à réduire ses estimations de résultat opérationnel ajusté pour 2021 et 2022.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -2.94%