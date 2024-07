Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - Lufthansa perd 2% à Francfort sous l'effet d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de sept à 4,5 euros, le broker attendant 'de sévères pressions sur les estimations du consensus'.



Stifel souligne en effet que l'avertissement sur résultats lancé vendredi dernier par la compagnie aérienne allemande a été entrainé par une profonde faiblesse au second semestre, et non par des effets limités au seul deuxième trimestre.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,73 EUR XETRA -1,92%