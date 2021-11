Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : perte nette fortement réduite au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Lufthansa Group publie au titre du troisième trimestre 2021 une perte nette de 72 millions d'euros, à comparer à deux milliards un an auparavant, ainsi qu'un EBIT ajusté positif de 17 millions (et même 272 millions hors coûts de restructuration), contre -1,3 milliard. A 5,2 milliards d'euros, les revenus du transporteur aérien allemand ont presque doublé (+96%) en comparaison annuelle, avec 19,6 millions de passagers transportés sur les trois mois, soit 46% du trafic réalisé au troisième trimestre 2019, avant la pandémie. Pour l'ensemble de l'année 2021, Lufthansa continue de tabler sur une augmentation de ses revenus, ainsi que sur une perte EBIT ajustée représentant moins de la moitié de celle essuyée l'année précédente.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +5.95%