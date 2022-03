Lufthansa: perd -4%, un analyste abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 16:57

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% à la Bourse de Francfort et affiche un repli de près de 19% en une semaine.



Oddo estime que Lufthansa ne pourra pas compenser l'intégralité de la hausse de sa facture carburant en 2022 en dépit de sa confortable couverture (63% des besoins à 74 $/bl contre 51%e pour Air France-KLM et 60% pour IAG).



' Suite à la publication et surtout à la mise à jour de nos hypothèses brent (98.8 $ en 2022, 88.2 $ en 2023 et 82 $ en 2024), nous réduisons notre EBIT Ajusté de 562 ME à 156 ME pour 2022 et de 1587 ME à 1263 ME en 2023 '.



' Sur la base de notre hypothèse de baril à 98.8 $, nous modélisons une facture de 5.6 MdE (+3.2 MdE par rapport à 2021). Avec les cours spot du pétrole et de l'E/$, la facture progresserait de 0.6 MdE supplémentaire ' indique Oddo.



Oddo confirme son opinion neutre et son objectif de cours de 7,2 E pour refléter les étapes d'assainissement du bilan d'ores et déjà franchies et la marge de manouvre de désendettement supplémentaire avec les cessions à venir.



' Toutefois, l'incertitude autour du conflit ukrainien (durée, portée des sanctions, volatilité des cours du brent...) ne nous permet pas encore d'adopter des hypothèses plus agressives d'évolution du trafic ' rajoute Oddo.