Lufthansa: pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Lufthansa recule de plus de 2% à Francfort, pénalisé par une dégradation de conseil chez Barclays de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec objectif de cours ramené de 12,50 à 8,50 euros, alors qu'il reste à 'surpondérer' sur ses pairs Air France-KLM et IAG.



'L'instabilité des relations professionnelles fait gonfler les salaires et limite la productivité', juge le broker au sujet de la compagnie aérienne allemande, ajoutant dans sa note sectorielle, que 'les avancées stratégiques sont également perturbées'.





