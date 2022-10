Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lufthansa: objectif 2022 relevé, la demande reste forte information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - Lufthansa a relevé jeudi son objectif de bénéfice pour 2022, la compagnie aérienne allemande s'attendant à ce que la demande reste forte durant les mois qui viennent.



Le transporteur dit désormais prévoir un bénéfice avant intérêt et taxes (Ebit) de plus d'un milliard d'euros cette année. Il l'envisageait précédemment autour de 500 millions d'euros.



Pour le troisième trimestre, Lufthansa a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,1 milliard d'euros, en ligne avec le consensus et les estimations qu'il avait précédemment fournies.



Son chiffre d'affaires a, lui, presque doublé (+93%) pour atteindre 10,1 milliards d'euros sur le trimestre, contre 5,2 milliards un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe déclare s'attendre à ce que la demande pour les voyages en avions demeure solide au cours des mois à venir.



Il anticipe des capacités représentant 80% de leurs niveaux de 2019 pour le quatrième trimestre, ce qui devrait lui permettre de dégager un résultat opérationnel positif sur les trois derniers mois de l'année.



L'action Lufthansa s'inscrivait en hausse de 1,5% à la Bourse de Francfort vers 11h00 après toutes ces annonces. Elle a progressé de plus de 7% cette année.