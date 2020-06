Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa n'a toujours pas d'accord avec ses syndicats sur son plan de sauvetage Reuters • 23/06/2020 à 10:20









FRANCFORT, 23 juin (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE n'a toujours pas conclu d'accord avec les syndicats sur une baisse de ses coûts de personnel mais va poursuivre ses discussions avec deux organisations pour tenter de parvenir à un compromis avant son assemblée générale extraordinaire prévue jeudi, a déclaré mardi la compagnie aérienne. Frappée comme toutes ses concurrentes par la crise du transport aérien provoquée par le nouveau coronavirus, Lufthansa cherche à mettre en place un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros avec l'aide du gouvernement allemand. La direction va continuer de discuter d'ici jeudi avec le syndicat de pilotes VC et avec celui du personnel navigant UFO. Verdi, le puissant syndicat du secteur des services en Allemagne, a en revanche indiqué lundi que de nouveaux pourparlers n'étaient prévus que vendredi. Pour Lufthansa, cela signifie que ce syndicat n'est pas disposé à conclure d'accord avant l'assemblée générale de jeudi. (Ilona Wissenbach et Vera Eckert version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

