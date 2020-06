Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : le titre chute, UBS passe à la vente Cercle Finance • 10/06/2020 à 11:13









(CercleFinance.com) - Les actions de Lufthansa prolongent ce matin de -3% à la Bourse de Francfort après l'analyste d'UBS. Le bureau d'analyses a abaissé sa recommandation sur les actions de la société de deux crans, de 'acheter' à 'vendre', citant 'une dilution significative de la valeur actionnariale'. Les analystes ont réduit leur objectif de cours passant de 18 euros à 5,85 euros. 'Compte tenu des baisses de bénéfices, de la dilution due à l'émission d'actions et de l'augmentation des niveaux d'endettement et des perspectives plus difficiles, nous évaluons désormais les actions' à vendre '', ont indiqué les analystes dans une note. UBS s'attend à une baisse du trafic de 74% en 2020, suivie d'une reprise du trafic de 85% en 2021. Les actions de Lufthansa ont perdu plus de 27% depuis le début de l'année en raison de la crise de l'industrie du voyage, qui a incité un nombre croissant de bureau d'analyses à modifier leurs opinions et leurs objectifs sur l'action.

