Lufthansa : le directeur commercial Stefan Kreuzpaintner chargé du réseau, des alliances et des par

(AOF) - Le groupe Lufhtansa annonce que Stefan Kreuzpaintner, directeur commercial de la compagnie aérienne Lufthansa depuis janvier 2021, prendra en charge à partir du 1er mars 2023 la gestion du réseau, des alliances et des partenaires pour toutes les compagnies aériennes de passagers du groupe. Lufthansa affirme qu’en tant que membre du comité de direction de Lufthansa Airlines, Stefan Kreuzpaintner a considérablement développé et renforcé les structures commerciales de la marque principale.

Stefan Kreuzpaintner a également accéléré son positionnement stratégique haut de gamme, malgré les conditions difficiles de la pandémie Covid-19. Il développera dans son nouveau rôle les liens entre les compagnies aériennes et le groupe Lufthansa, sera responsable de la planification du réseau de toutes les compagnies aériennes de la plate-forme et continuera à développer les partenariats commerciaux et les coentreprises pour l'ensemble du groupe.

Des résultats à nouveau fragilisés pour les compagnies européennes

Alors que le carburant représente jusqu'à 35% de leurs coûts, les professionnels estiment que les compagnies aériennes européennes ne devraient pas revenir aux bénéfices avant 2023 ou 2024 au plus tôt. Ces acteurs prévoient que les prix de l'énergie resteraient élevés au moins jusqu'en 2023. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé une prévision de pertes cumulées de 9,7 milliards de dollars en 2022 pour les compagnies aériennes à travers le monde il faudra encore attendre 2023 pour voir le retour aux bénéfices à l'échelle globale du fait notamment de la flambée des coûts du pétrole et de la hausse des coûts de main-d'œuvre. Point positif : la demande de voyage semble résister aux incertitudes provoquées par la situation économique et politique internationale. Toutefois les incertitudes concernant le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi que la hausse des prix renforcent les réservations de dernière minute. Selon l'Iata, seulement 8 % des réservations internationales passées fin mai allaient au-delà de septembre.

Le climat social se dégrade dans les compagnies low-cost

Ces compagnies bénéficient d'un redémarrage très fort. Elles avaient déjà réussi à accaparer 40% du trafic aérien en 2021, cette proportion pouvant même monter à 50% cette année. Toutefois des mouvements de grève ont affecté l'activité de Volotea, d'EasyJet et de Ryanair, avec des confrontations sur les rémunérations et les conditions de travail. De façon générale, le secteur se heurte à une pénurie de personnel. Après avoir coupé sévèrement dans leurs effectifs en 2020 et 2021, les compagnies et les aéroports doivent recruter urgemment pour accompagner le redécollage de l'activité.