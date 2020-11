Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : le CA en chute libre, à -74% au 3e trimestre Cercle Finance • 05/11/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Lufthansa enregistre un CA de 2,66 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, bien loin des 10,1 milliards réalisés un an plus tôt à la même période, soit une chute de 74%. Au terme de ces trois mois, la perte nette se chiffre à 1,96 milliard d'euros, soit un BPA de -3,8 euros. En comparaison, la compagnie allemande établissait un an plus tôt un bénéfice de 1,15 milliard d'euros (soit un BPA de 2,43 euros). Au troisième trimestre de 2020, les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont transporté 8,7 millions de passagers, soit environ 5 fois moins qu'un an plut tôt. Le coefficient d'occupation des sièges était de 53 pour cent, 33 points de pourcentage en dessous du chiffre de l'année précédente. La capacité de fret a diminué de 47% en raison de la baisse du nombre d'avions de passagers. 'Au cours des prochains mois d'hiver, la demande de voyages aériens devrait rester faible en raison de l'augmentation mondiale des taux d'infection et des restrictions de voyage associées. Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ajusteront donc leur planification initiale et offriront un maximum de 25% de la capacité de l'année dernière d'octobre à décembre', fait savoir le groupe.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +0.02%