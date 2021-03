Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : la crise fait plonger les comptes dans le rouge Cercle Finance • 04/03/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - La crise sanitaire et son impact sur le secteur aérien ont fait plonger les comptes de Lufthansa dans le rouge en 2020, montrent les résultats publiés jeudi par la compagnie aérienne allemande. L'exercice 2020 s'est soldé par une perte opérationnelle de 5,5 milliards d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de deux milliards l'exercice précédent, indique le groupe dans un communiqué. Le consensus moyen des analystes tablait toutefois sur une perte plus marquée, de l'ordre de 5,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a, lui, chuté à quelque 13,6 milliards d'euros, très loin des 36,4 milliards d'euros enregistrés à l'issue de l'exercice 2019. Dans son communiqué, Lufthansa indique se préparer à une 'forte croissance de la demande' cette année, tout en précisant que ses capacités n'attendraient que 40% à 50% des niveaux de 2019. Le transporteur déclare donc s'attendre à une nouvelle perte opérationnelle en 2021, quoiqu'inférieure à celle de l'année 2020. A la Bourse de Francfort, le titre de la compagnie aérienne évoluait sans grande tendance (+0,1%) après ces annonces, mais affichait encore un gain de plus de 18% depuis le début de l'année.

