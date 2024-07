Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: l'UE enquête sur une mesure de recapitalisation information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a lancé une enquête approfondie pour évaluer si une mesure de recapitalisation de 6 milliards d'euros en faveur de Deutsche Lufthansa AG, initialement approuvée avant d'être annulée par le Tribunal en mai 2023, est conforme aux règles de l'UE sur les aides d'État.



Cette aide visait à stabiliser la situation financière de Lufthansa face à la crise du coronavirus.



L'enquête permettra à l'Allemagne et à d'autres parties intéressées de soumettre des commentaires sans préjuger du résultat final.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 6,10 EUR XETRA +1,16%