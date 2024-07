Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: l'achat d'ITA Airways approuvé sous conditions information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet de prise de contrôle en commun d'ITA Airways par Deutsche Lufthansa AG et le ministère italien de l'économie et des finances, sous réserve de mesures correctives spécifiques pour préserver la concurrence.



L'enquête de la Commission a identifié des préoccupations concernant la réduction potentielle de la concurrence sur les liaisons court-courriers entre l'Italie et l'Europe centrale, ainsi que sur les liaisons long-courriers entre l'Italie, les États-Unis et le Canada.



Pour remédier à ces problèmes, Lufthansa et le MEF ont proposé des engagements incluant la cession d'actifs à des concurrents pour maintenir la compétitivité sur certaines routes, notamment à partir des aéroports de Rome et de Milan.



La Commission a conclu que ces mesures correctives étaient suffisantes pour atténuer les risques concurrentiels identifiés et a conditionné son approbation à la pleine mise en oeuvre de ces engagements, supervisée par un mandataire indépendant.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,89 EUR XETRA +2,43%