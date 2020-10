Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa essuie une perte d'exploitation de €1,26 milliard au T3 Reuters • 20/10/2020 à 18:25









FRANCFORT, 20 octobre (Reuters) - Deutsche Lufthansa LHAG.DE a publié mardi une perte d'exploitation trimestrielle de 1,26 milliard d'euros et prévenu que la demande resterait affaiblie au moins jusqu'à la fin de l'année. Le groupe allemand de transport aérien a précisé que cette perte, à comparer à un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard d'euros sur la période correspondante l'an dernier, avait été réduite par rapport au deuxième trimestre grâce à la réouverture de certaines liaisons et aux coupes claires opérées dans les dépenses. "La demande de voyages aériens devrait rester faible au cours des mois d'hiver à venir en raison de l'évolution de la pandémie à l'échelle mondiale et des restrictions aux voyages en lien avec celle-ci", a-t-il déclaré. Les différentes compagnies du groupe, basées en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Belgique, limiteront donc leurs capacités à un quart de leur niveau de l'an dernier au quatrième trimestre. Lufthansa affiche un flux de trésorerie disponible ("free cash-flow") négatif de 2,07 milliards d'euros sur juillet-septembre, contre un flux positif de 416 millions au troisième trimestre 2019, en raison principalement du remboursement pour deux milliards d'euros de billets annulés par la pandémie. Le groupe dispose encore de 10,1 milliards d'euros de liquidités, donc 6,3 milliards provenant du plan d'aide élaboré par les pouvoirs publics au printemps. (Ludwig Burger, version française Marc Angrand)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +2.88%