Lufthansa prévoit de supprimer environ 1 000 emplois dans ses principaux hubs de Francfort et de Munich, dans le cadre de son programme de réduction des coûts. Cette perspective, évoquée dans une lettre interne adressée aux salariés de Lufthansa Airlines, a suscité de vives critiques du syndicat de pilotes Vereinigung Cockpit (VC), qui accuse la direction d'entretenir un climat d'inquiétude sans fournir de précisions suffisantes. Le groupe a confirmé l'existence du courrier, mais n'a pas indiqué si ces suppressions s'ajoutaient aux 4 000 postes dont la disparition était déjà envisagée d'ici 2030. Les services concernés et le calendrier de mise en oeuvre restent également inconnus, renforçant les incertitudes sur l'ampleur réelle de la restructuration.

Cette annonce s'inscrit dans un programme d'économies que le directeur général Carsten Spohr souhaite accélérer afin d'améliorer la rentabilité de Lufthansa Classic, la compagnie historique du groupe. Début novembre, le dirigeant avait averti qu'une réduction de la flotte sur les liaisons court et moyen-courriers pourrait devenir nécessaire si les coûts ne diminuaient pas suffisamment. La direction envisage également de regrouper certaines fonctions techniques et administratives au sol pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Le périmètre de Lufthansa Airlines comprend notamment Lufthansa Classic, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines et Air Dolomiti. Pour le syndicat VC, les annonces de la direction présentent toutefois des perspectives particulièrement alarmantes sans apporter d'éléments concrets permettant aux salariés d'évaluer les conséquences sur leurs emplois.

La restructuration intervient alors que les relations sociales entre Lufthansa et ses pilotes restent fortement dégradées. Après sept mois de discussions, les négociations, les procédures d'arbitrage et la médiation se sont achevées sans accord. Une précédente tentative d'arbitrage, menée en octobre avec l'intervention de Bodo Ramelow et Roland Koch, avait également échoué. Le syndicat a depuis annoncé la fin de son engagement à suspendre les actions collectives, ouvrant la possibilité de nouvelles grèves, sans toutefois préciser de calendrier. Son président, Andreas Pinheiro, n'a pas indiqué si un mouvement serait prochainement organisé. Lufthansa doit ainsi concilier ses objectifs de réduction des coûts avec la nécessité de rétablir le dialogue social, alors que les incertitudes entourant les suppressions d'emplois risquent d'accentuer les tensions internes.