Lufthansa: entouré après un retour aux bénéfices en 2022

(CercleFinance.com) - Lufthansa grimpe de 6% à Francfort, la compagnie aérienne allemande ayant dévoilé des résultats en forte amélioration sur l'année écoulée, avec un profit net de 791 millions d'euros contre une perte de 2,2 milliards en 2021.



En dépit de l'inflation des coûts, elle a vu son résultat d'exploitation ajusté passer de -1,7 à +1,5 milliard d'une année sur l'autre, pour des revenus qui ont pratiquement doublé (+95%) à 32,8 milliards, sur fond de net redressement de la demande en voyages aériens.



Pour 2023, Lufthansa anticipe une nouvelle amélioration significative de son résultat d'exploitation ajusté, avec une perte saisonnière sur le premier trimestre, mais des performances particulièrement fortes sur les deux trimestres suivants.





