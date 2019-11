Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : entouré après ses trimestriels Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:30









(CercleFinance.com) - Lufthansa bondit de près de 9% à Francfort, suite à la publication d'un profit opérationnel ajusté en baisse de 8% à 1,3 milliard d'euros au titre du trimestre écoulé, mais tout de même supérieur au consensus (1,2 milliard). Le transporteur aérien allemand a vu sa facture carburant s'accroitre du fait de mouvements de changes, hausse en partie compensée par des réductions d'autres coûts, tandis que ses revenus ont augmenté de 2% à 10,2 milliards. Lufthansa confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, dont une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 6,5%, soit un profit entre deux et 2,4 milliards, et une croissance à un chiffre de ses revenus.

