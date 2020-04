Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : en repli, un analyste a baissé son conseil Cercle Finance • 02/04/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1% à la Bourse de Francfort. Credit Suisse a abaissé sa recommandation sur le titre Lufthansa à 'neutre' contre 'surperformance', affirmant que la crise du Covid-19 pourrait mettre en danger la liquidité de la compagnie aérienne. Une fois la crise de Covid-19 passée, le secteur pourrait faire face à une forte demande de liquidité, qui pourrait conduire à augmenter les capitaux propres, a mis en garde le bureau d'analyses dans une note sur les compagnies aériennes européennes. Lufthsansa serait fortement affecté par la demande de la hausse des fonds propres du secteur a ajouté le Credit Suisse, ramenant son objectif de cours sur l'action à 10,26 euros au lieu de 15,45 euros.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -0.33%