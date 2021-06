Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : en repli de 1%, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 15/06/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% à la Bourse de Francfort après la présentation de ses nouveaux objectifs et son projet d'augmentation de capital. Suite à ces annonces, Oddo réitère sa recommandation Sous-performance sur le titre. L'analyste estime que la remise sur pied du réseau sera longue et difficile même s'il indique que le retour à un cash opérationnel dès le 2ème trimestre 2021 est clairement plus rapide que ce qu'il anticipait. L'objectif de cours est fixé à 8,8 E. Lufthansa a dévoilé ses objectifs 2024 d'une marge d'EBIT d'au moins 8% (Oddo BHF : 5.8%, Consensus : 7.6%) et d'un ROCE ajusté d'au moins 10%. ' En termes de réduction de coûts, LHA vise une baisse de 3.5 MdE en 2024 par rapport à 2019 dont 50% seront mis en place d'ici la fin de 2021 ' indique le bureau d'analyses. ' Le groupe pense pouvoir atteindre un cash-flow opérationnel positif dès le T2 2021 alors qu'il anticipait jusque-là une consommation de cash similaire à celle du T1 2021, soit 629 ME ' rajoute Oddo. Lufthansa indique avoir choisi ses banques conseils pour le lancement d'une potentielle augmentation de capital. Aucun montant n'est dévoilé mais la presse avait cité à plusieurs reprises un ordre de grandeur de 3,5 MdE.

