Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa en discussions sur des milliards d'euros d'aides d'Etat-sces Reuters • 02/04/2020 à 13:00









FRANCFORT, 2 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE est en discussions avec le gouvernement allemand sur des aides d'Etat qui pourraient s'élever à plusieurs milliards d'euros, ont indiqué jeudi plusieurs sources proches du dossier, précisant qu'une prise de participation était possible. La compagnie allemande, dont plus de 90% de la flotte est clouée au sol en raison de l'épidémie de coronavirus en cours, travaille avec des banques d'investissement qui font office de conseillers dans ses échanges avec le gouvernement allemand, ont précisé ces sources. Les discussions portent sur un volume de plusieurs milliards d'euros. "Nous sommes en contact étroit avec le gouvernement fédéral pour garantir notre liquidité", a dit un porte-parole de la compagnie, refusant de donner plus de détails. Contacté par Reuters, un porte-parole du ministère de l'Economie s'est pour sa part refusé à tout commentaire. (Arno Schuetze et Ilona Wissenbach, version française Nicolas Delame et Marine Pennetier)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -1.13%