Lufthansa en discussions avancées pour un plan de sauvetage de l'Etat allemand

BERLIN, 21 mai (Reuters) - La compagnie aérienne allemande Lufthansa LHAG.DE a annoncé jeudi être en discussions avancées avec le fonds de stabilisation économique du gouvernement allemand au sujet d'un plan de sauvetage d'une valeur allant jusqu'à neuf milliards d'euros et incluant une prise de participation de l'état de 20% dans la compagnie. Dans un communiqué, Lufthansa a déclaré que l'accord impliquerait que le gouvernement occupe deux sièges au sein de son conseil de surveillance, mais qu'il n'exercerait ses droits de vote que dans des cas exceptionnels. Lufthansa a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les conditions de l'accord incluent la renonciation aux futurs paiements de dividendes et des limites sur la rémunération des cadres. La compagnie aérienne a ajouté que l'accord devrait être approuvé par la Commission européenne. (Emma Thomasson; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -0.10%