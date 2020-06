Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : en baisse, deux brokers révisent leurs positions Cercle Finance • 04/06/2020 à 12:40









(CercleFinance.com) - Le titre Lufthansa recule ce jeudi de -2%, alors que l'analyste Oddo BHF annonce ce jeudi revoir à la baisse son objectif de cours sur celui-ci, tout en confirmant sa recommandation 'Alléger'. La cible du broker passe ainsi de 11,50 à 9,50 euros, pour un potentiel négatif de -7%. 'nous avons apprécié l'engagement de remboursement des 9 MdE (+1.4 MdE provenant de la Suisse ?) apportés par le plan de stabilisation avant la fin de 2023, date à laquelle nous tablons sur un retour à la situation pré-crise. Toutefois, nous ne voyons pas comment Lufthansa pourra faire l'économie d'une augmentation de capital significative d'ici là', commente Oddo BHF. De même, Berenberg dégrade sa recommandation sur Lufthansa de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 12 à huit euros, dans le cadre d'une note sur les principaux transporteurs aériens d'Europe. 'L'assouplissement des confinements et un tournant dans les comportements en matière de réservations ont fait revenir l'intérêt des investisseurs vers les compagnies aériennes européennes', reconnait le broker dans sa note.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -1.57%