Lufthansa: double-commande à Boeing et Airbus

(CercleFinance.com) - Lufthansa fait part de deux commandes majeures auprès de Boeing et d'Airbus, portant sur un maximum de 100 avions 737 MAX (40 appareils 737-8 en commande ferme et 60 options) d'une part, et sur 40 avions A220-300 en commande ferme d'autre part.



Cette double commande permettra au transporteur aérien allemand à la fois de réintégrer la famille 737 à sa flotte (après l'en avoir retirée en 2016), et de renforcer sa relation de longue date avec Airbus, dont il exploite l'A220 depuis 2016.



Elle s'inscrit dans le cadre de la croissance et de la diversification de la flotte court et moyen-courrier de Lufthansa, et soutiendra son objectif de devenir neutre en carbone d'ici 2050 avec de nouveaux avions à haut rendement énergétique.





