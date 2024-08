Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: Discover Airlines va renforcer sa flotte d'Airbus information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 11:47









(CercleFinance.com) - Discover Airlines, une filiale du groupe Lufthansa, a l'intention d'ajouter à sa flotte six Airbus A330-300 et trois Airbus A320 au cours des trois prochaines années, a déclaré mercredi la société.



La compagnie aérienne de loisirs, créée en 2021, explique qu'elle prévoit d'exploiter 33 appareils à horizon 2027, contre 27 aujourd'hui.



Ses nouveaux Airbus A330 devraient entrer en service d'ici à la mi-2027, tandis que les A320 seront réceptionnés et utilisés dès l'an prochain.



En parallèle, trois Airbus A330-200 sont appelés à quitter sa flotte en 2026 en raison de l'arrivée à expiration de contrats de leasing.



Depuis son lancement, Discover Airlines s'appuie sur des Airbus A330 pour assurer ses liaisons long-courrier et sur des Airbus A320 pour ses destinations court et moyen courrier.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,61 EUR XETRA -0,04%