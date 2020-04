Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : démission du directeur financier Cercle Finance • 06/04/2020 à 13:47









(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Lufthansa Group a fait part samedi dernier de la démission de son membre du conseil de direction et directeur financier (CFO) Ulrik Svensson, 'pour des raisons de santé', avec prise d'effet dès ce lundi. 'Le conseil de surveillance discutera et décidera d'une solution de succession dès que possible', affirme le transporteur aérien allemand, qui contrôle notamment les bannières Lufthansa, Austrian Airlines et SWISS.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +8.55%