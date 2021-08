Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : dans le rouge avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Lufthansa recule de 1% à Francfort, sur fond de propos mitigés d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente' sur le titre de la compagnie aérienne allemande, malgré un objectif de cours rehaussé de 5,9 à 6,45 euros. 'Bien que des progrès aient été réalisés avec la reprise et les initiatives sur les coûts, nous pensons que les niveaux d'endettement continuent de peser sur la valorisation', juge le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -1.24%