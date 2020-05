Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa confirme discuter d'un plan de soutien de €9 mds Reuters • 07/05/2020 à 16:34









FRANCFORT, 7 mai (Reuters) - Lufthansa LHAG.DE a annoncé jeudi discuter avec le Fonds fédéral allemand de stabilisation économique d'un plan de 9 milliards d'euros destiné à sauver la compagnie aérienne, confirmant une information rapportée par Reuters. Ce plan de "stabilisation" prévoit une participation sans droit de vote, dite "silencieuse", un prêt garanti et une augmentation de capital qui pourrait permettre à l'Etat allemand de détenir jusqu'à 25,1% des parts, a précisé le groupe. "Le conseil de surveillance de Deutsche Lufthansa poursuit ses négociations dans le but d'assurer la viabilité future de la compagnie au profit de ses clients et de ses salariés", écrit Lufthansa dans un communiqué. Diverses propositions sur une augmentation de capital sont en cours de discussion, notamment une éventuelle hausse de la valeur nominale de l'action, a ajouté Lufthansa. Dans le cadre du plan d'aide, Lufthansa pourrait devoir renoncer aux futurs versements de dividendes et accorder dans son conseil de surveillance un siège aux membres du fonds de stabilisation allemand, indique le groupe. Le mois dernier, Reuters a rapporté que Lufthansa discutait d'un plan de renflouement, la quasi-totalité de la flotte du groupe étant immobilisée en raison des restrictions de voyages pour endiguer la pandémie de coronavirus qui pèsent lourdement sur le secteur. [nL5N2CG1CH (Edward Taylor; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +0.59%