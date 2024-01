Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur ITA information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mardi qu'elle allait ouvrir une enquête approfondie sur le projet de prise de participation de Lufthansa dans l'ex-Alitalia, ce qui n'empêchait pas le titre de la compagnie aérienne de progresser de presque 2% en Bourse de Francfort.



A la fin du mois de novembre dernier, Lufthansa avait manifesté son intention d'investir dans ITA Airways, le transporteur né des cendres d'Alitalia, aux côtés du Ministère italien de l'économie et des finances.



Dans un communiqué, Bruxelles explique craindre que l'opération ne réduise la concurrence sur le marché des services de transport aérien de passagers pour plusieurs liaisons court-courriers et long-courriers à destination et au départ de l'Italie.



D'après le bras exécutif de l'UE, le rapprochement pourrait réduire la concurrence sur des liaisons court-courriers reliant l'Italie à des pays d'Europe centrale, où Lufthansa et ITA se trouvent en concurrence directe avec des vols sans escale pour lesquels il n'y a que peu de concurrence.



La Commission explique que Lufthansa a présenté des engagements visant à remédier à certains problèmes, mais juge que ces concessions ne suffisent pas à dissiper ses craintes.



Cette annonce intervient alors que Lufthansa a vu la note de sa dette relevée par les trois grandes agences de notation (Moody's, Standard and Poor's et Fitch) qui la classe désormais en catégorie d'investissement, une décision au sein du secteur aérien européen.



Le titre affichait en conséquence des gains de l'ordre de 1,9% mardi en fin d'après-midi.





Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +1.69%