Lufthansa : bien orienté malgré ses pertes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Lufthansa gagne 3% à Francfort, après la publication au titre des trois premiers mois de 2020, d'une perte nette de 2,1 milliards d'euros et d'une perte opérationnelle ajustée de 1,2 milliard, des chiffres sans grande surprise au vu du contexte. Impactés par les restrictions au transport aérien liées à la lutte contre la pandémie, les revenus de la compagnie allemande ont chuté de 18% à 6,4 milliards d'euros, un manque-à-gagner qui 'ne pouvait être qu'en partie compensé par des réductions de coûts'. 'L'évolution future incertaine de la pandémie de coronavirus continue de rendre impossible une prévision précise de la tendance des résultats pour 2020', juge Lufthansa, qui continue d'attendre un 'déclin significatif' de son résultat opérationnel ajusté.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +4.29%