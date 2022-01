Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 13:25









(CercleFinance.com) - Lufthansa grimpe de 6% et surperforme ainsi la tendance à Francfort, avec le soutien de Stifel qui relève sa recommandation sur le titre du transporteur aérien allemand de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de six à dix euros.



Le broker table pour 2022 sur un EBIT en hausse de 49% à 871 millions d'euros et un free cash-flow en augmentation de 34% aux environs d'un milliard. Il anticipe désormais pour 2025 un FCF de 1,9 milliard (au lieu de 1,1 milliard), non loin de l'objectif de deux milliards du groupe.





Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +5.83%