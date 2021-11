Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 13:36









(CercleFinance.com) - Lufthansa prend près de 3% à Francfort, aidé par des propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 4,9 à 7,05 euros, sur l'action du transporteur aérien. Le broker explique relever sa position sur le titre du groupe allemand 'compte tenu du début de la réouverture des principales liaisons long-courriers, des progrès réalisés dans la réduction des coûts et de l'amélioration des perspectives de bilan'.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +1.76%