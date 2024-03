Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: bénéfice net plus que doublé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Lufthansa publie un bénéfice net plus que doublé à 1,7 milliard d'euros au titre de 2023, contre 790 millions l'année précédente, avec un résultat opérationnel (EBIT ajusté) en croissance de 80% à 2,7 milliards, soit une marge améliorée de 2,7 points à 7,6%.



Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne allemande a augmenté de 15% à 35,4 milliards d'euros pour un nombre de passagers en augmentation de 20% à plus de 120 millions, le groupe revendiquant en outre une dynamique de réservations toujours forte.



Un dividende de 0,30 euro par action sera proposé à la prochaine AG au titre de l'exercice écoulé. Pour 2024, Lufthansa anticipe un résultat opérationnel au niveau de celui de 2023, et affiche son intention d'accélérer son internationalisation.





