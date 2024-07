Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lufthansa: bénéfice net en recul de 47% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Lufthansa publie un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros au titre du 2e trimestre 2024, en hausse annuelle de 7%.



L'activité liée au trafic aérien augmente de 5%, à 8,4 milliards d'euros.

La compagnie enregistre un EBIT ajusté de 686 ME, en baisse de 37%.



Lufthansa enregistre finalement un bénéfice net de 469 ME au 2e trimestre, en recul de 47% par rapport au 2e trimestre 2023 (881 ME). Le BPA ressort ainsi à 0,39 euro, contre 0,74 euro un an plus tôt.



Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa s'attendent à un nouvel été favorable en termes de volume de voyages. Dans l'ensemble, les réservations jusqu'à fin octobre ont augmenté de plus de 10 % par rapport à l'année dernière.



Le groupe vise un EBIT ajusté de 1,4 à 1,8 milliard d'euros pour l'exercice 2024 et précise que ces perspectives dépendent en grande partie de l'évolution des bénéfices de Lufthansa Airlines et du quatrième trimestre, traditionnellement important, de Lufthansa Cargo.





Valeurs associées DT LUFTHANSA 5,90 EUR XETRA +0,10%