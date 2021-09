Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa : augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital de 2,1 milliards d'euros, une opération à la fois destinée à renforcer son bilan et à rembourser les prêts garantis par l'Etat obtenus durant la crise sanitaire. La compagnie aérienne allemande précise que le prix d'émission, de 3,58 euros, représente une décote de plus de 39% par rapport au prix théorique d'une action après réalisation de l'augmentation de capital. La levée de fonds a été entièrement souscrite par un groupement de 14 banques, notamment composé de BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole et Société Générale. Le transporteur explique que l'opération va lui permettre de rembourser les garanties pour prêts qui avaient été obtenues dans le cadre du mécanisme du fonds de stabilisation de l'économie (ESF) mis en place par l'Etat fédéral. L'action Lufthansa reculait lundi de 0,2% en Bourse de Francfort suite à cette annonce.

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA +0.54%