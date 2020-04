Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lufthansa assure au gouvernement allemand vouloir préserver les emplois Reuters • 30/04/2020 à 12:36









BERLIN, 30 avril (Reuters) - La compagnie aérienne Lufthansa LHAG.DE , touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, et plusieurs syndicats assurent dans une lettre au gouvernement allemand que leur objectif commun est de maintenir la compétitivité de l'entreprise et de préserver autant d'emplois que possible. Dans ce courrier adressé aux ministres allemands Peter Altmaier (Economie) et Olaf Scholz (Finances), Lufthansa et les syndicats Cockpit et Ver.di remercient le gouvernement pour ses efforts destinés à soutenir l'entreprise. "Au-delà du besoin urgent d'assurer la solvabilité de Lufthansa et de ses filiales, la soutenabilité future du groupe Lufthansa après la crise est notre priorité numéro un", écrivent-ils, assurant que leur objectif commun est "de préserver durablement autant d'emplois que possible dans les entreprises du groupe". A l'image d'autres compagnies aériennes, Lufthansa - premier groupe européen de transport aérien - est quasiment à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus qui, selon le président du directoire Carsten Spohr, fait perdre un million d'euros "par heure" au groupe. Selon des sources proches de Lufthansa et du gouvernement allemand, des discussions sont en cours entre les deux parties concernant un plan de 9 milliards d'euros destiné à sauver la compagnie aérienne mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. (Thomas Escritt, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -4.43%