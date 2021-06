(AOF) - Lufthansa a mandaté plusieurs banques en vue d'une possible augmentation de capital. L'objectif de l'opération serait de rembourser une partie des aides publiques perçues pour traverser la crise du Covid-19 et restaurer une structure du capital efficiente à long terme. Le montant de l'opération et son calendrier n'ont pas encore été arrêtés. Cependant, une opération se montant à plusieurs milliards d'euros ne serait guère surprenante. Bien entendu, l'Etat allemand devra donner son aval. En parallèle, Lufthansa a indiqué viser une marge d'Ebit ajusté d'au moins 8% d'ici 2024.

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.