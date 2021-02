Lucid Motors, rival de TESLA, va faire son entrée en Bourse

(AOF) - Tesla n'a qu'à bien se tenir. La start-up californienne Lucid Motors, sa rivale, a annoncé son intention d'entrer en Bourse via une fusion avec une entreprise dédiée. La start-up va en effet passer par une SPAC, c'est-à-dire une entreprise sans activité opérationnelle dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière. L'opération valorisera Lucid Motors 24 milliards de dollars et lui permettra de lever près de 4,4 milliards de dollars. La finalisation de l'opération est attendue pour le deuxième trimestre.

Avec cette entrée en Bourse, Lucid Motors entend accélérer sa prochaine phase de croissance. La start-up travaille au lancement cette année de la Lucid Air, une nouvelle berline de luxe entièrement électrique. Suivra en 2023, la sortie de Gravity, un SUV de luxe.

Fondée en 2007, Lucid Motors emploie actuellement 2 000 employés. La société entend recruter 3 000 personnes supplémentaires d'ici la fin 2022. L'actionaire majoritaire est et restera le fonds souverain d'Arabie Saoudite.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.