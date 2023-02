Lucid Group trébuche après des résultats du quatrième trimestre inférieur aux attentes

(AOF) - Le constructeur de voitures électriques Lucid Group est attendu en forte baisse (-12%) en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats très inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le bénéfice par action s’établit à 0,28 dollar contre 0,40 attendus, le chiffre d’affaires est à 257 millions de dollars quand les analystes l’attendaient au-dessus des 302 millions. Le groupe américain a produit 3.493 véhicules sur le quatrième trimestre, soit une croissance de 53% séquentiellement, pour un total de 7.180 véhicules produits en 2022, quand les prévisions étaient de 6000 à 7000.

Lucid termine le trimestre avec quelque 4,9 milliards de liquidités, et table sur une production de 10 à 14000 véhicules en 2023.

" L'année dernière a été une année difficile pour tout le monde, mais malgré les extraordinaires défis de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, l'équipe a persévéré en se concentrant sans relâche sur la livraison de ce que nous croyons être la meilleure berline de luxe sur le marché", a déclaré Peter Rawlinson, PDG et CTO de Lucid. Lucid Air est la quintessence de la berline de luxe, et notre objectif en 2023 est d'amplifier nos efforts de vente et de marketing afin de mettre ce produit étonnant entre les mains d'encore plus de clients dans le monde ", a ajouté M. Rawlinson

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.