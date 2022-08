Lucid Group abaisse ses objectifs de production pour 2022

AOF - EN SAVOIR PLUS

Néanmoins, les perspectives de volume de production pour 2022 ont été révisées à la baisse dans une fourchette de 6 000 à 7 000 véhicules, contre de précédentes annonces entre 12.000 et 14.000 unités. Au début de l'année, l'entreprise avait même évoqué un scénario plus proche des 20.000 voitures électriques.

Lucid Group a livré 679 véhicules au cours du deuxième trimestre. La demande en véhicules - avec plus de 37 000 réservations - est forte : elle représente des ventes potentielles d'environ 3,5 milliards de dollars.

Les revenus du constructeur se sont élevés à 97,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, contre 174 millions de dollars il y a un an. Les analystes de Wall Street tablaient sur 147,05 millions de dollars.

(AOF) - Au deuxième trimestre 2022, le fabricant de véhicules électriques Lucid Group a publié une perte nette, part du groupe de 555,26 millions de dollars contre 261,72 millions de dollars il y a un an, ce qui s'est traduit par un résultat net par action dilué de - 0,33 dollar (- 0,34 dollar pour le consensus), contre -7,21 dollars il y a un an. A l'annonce des résultats hier, le titre perdrait 13,86% à 17,71 dollars à la clôture à Wall Street.

