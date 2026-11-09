Lucid augmente de 1,75 milliard de dollars la ligne de crédit accordée par son principal investisseur dans le cadre de son redressement

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par Akash Sriram et Abhirup Roy

Lucid Group LCID.O a déclaré lundi qu’une augmentation de 1,75 milliard de dollars de la ligne de crédit accordée par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), son principal investisseur, permettrait de financer le constructeur de véhicules électriques jusqu’au quatrième trimestre 2027.

Ce prêt à terme à prélèvement différé, d’un montant plus important, porte la trésorerie pro forma de l’entreprise à 3,75 milliards de dollars, renforçant ainsi la position du nouveau directeur général, Silvio Napoli, qui cherche à redresser l’entreprise confrontée à un ralentissement de la demande à l’échelle du secteur suite à l’expiration d’un crédit d’impôt fédéral l’année dernière.

Le constructeur de véhicules électriques a déclaré s'attendre à ce que sa trésorerie lui permette de financer ses activités jusqu'au lancement de la production de son véhicule de taille moyenne, prévu au second semestre 2027.

L’action de la société a reculé d’environ 5 % en séance prolongée.

Lucid a réduit ses sorties de trésorerie au troisième trimestre à 1,04 milliard de dollars, contre 1,48 milliard au trimestre précédent, en réduisant sa production, notamment en supprimant une deuxième équipe dans son usine de l’Arizona et en diminuant ses stocks et ses coûts d’exploitation.

“Ces mesures portent déjà leurs fruits au troisième trimestre, avec une consommation de flux de trésorerie disponible en baisse de 30 % par rapport au trimestre précédent”, a déclaré le directeur financier Alexander De Bock.

Lucid a indiqué qu’elle publierait ses prévisions pour 2027 ainsi qu’un plan à moyen terme en même temps que ses résultats de fin d’année. Elle avait retiré ses prévisions de production annuelles plus tôt cette année, dans le cadre d’un vaste examen opérationnel mené par son directeur général nouvellement nommé.

La société a indiqué que ses effectifs avaient baissé d’environ 28 % entre le premier et le troisième trimestre. Elle a précisé avoir atteint 800 millions de dollars sur les 1,4 milliard de dollars d’amélioration des flux de trésorerie visés cette année, grâce à la réduction des stocks, des coûts d’exploitation et des dépenses d’investissement.

De nouveaux directeurs chargés respectivement de la technologie, des finances, de la clientèle et de la transformation ont rejoint l’entreprise au début du troisième trimestre, a précisé la société. Lucid réduit également les niveaux hiérarchiques et lie les primes de performance à quatre projets prioritaires.