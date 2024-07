Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lucibel: objectifs reportés, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Lucibel a publié lundi un chiffre d'affaires en baisse de 38% au titre du premier semestre et reporté ses objectifs pour l'exercice en cours, ce qui faisait lourdement chuter son titre en Bourse.



La société française, spécialisée dans les technologies de la lumière, envisageait jusqu'ici de faire croître son activité, d'améliorer sa rentabilité et et de faire progresser son bénéfice net sur son exercice 2024.



Ces objectifs sont désormais reportés à l'horizon 2025.



Sur le premier semestre, le groupe, qui développe des applications et des dispositifs lumineux pour les secteurs du luxe et de l'art, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros, contre cinq millions d'euros un an plus tôt.



Lucibel - qui évoque dans un communiqué une 'situation dégradée' - indique avoir engagé une seconde phase de restructuration, dans le prolongement de celle qui avait été entreprise fin 2022.



L'entreprise explique vouloir optimiser sa performance opérationnelle afin de pérenniser sa rentabilité à compter de 2025, ce qui signifie qu'elle prévoit de passer en revue l'ensemble de ses métiers sans écarter aucune option stratégique.



Vers 12h00, son titre chutait de plus de 12%, accusant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.





Valeurs associées LUCIBEL 0,24 EUR Euronext Paris -19,30%