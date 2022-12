Lucibel : nouveau partenariat commercial à l'international

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

Le chiffre d'affaires attendu en 2023 au titre de ces deux partenariats, hors Dior, est de l'ordre de 200 000 d'euros. Compte tenu des canaux de ventes existants (site www.lucibelleparis.com et équipe de vente directe indépendante), le chiffre d'affaires de l'activité cosmétique du groupe Lucibel, hors Dior, réalisé dans le domaine du luxe, est déjà supérieur à 1 million d'euros en base annuelle.

Complémentaires au partenariat stratégique annoncé avec Dior en juillet 2022, par lequel Dior va déployer en janvier 2023, dans une trentaine de pays, le masque de beauté OVE de Lucibel.le Paris, ces deux partenariats permettent de conforter le positionnement de Lucibel.le Paris dans les spas et hôtels de luxe, en France et à l'international.

(AOF) - Dans le cadre de la stratégie de commercialisation de son masque de beauté OVE à l'international, Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce avoir signé un partenariat commercial avec la société israélienne High Level Skin. Ce partenariat fait suite à celui annoncé en octobre avec l'hôtel de luxe Constance Prince Maurice, l'un des palaces les plus emblématiques de l'Ile Maurice.

