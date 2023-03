Lucibel noue un partenariat avec Studio ForeverYoung

(AOF) - Lucibel.le Paris, filiale cosmétique du groupe Lucibel, annonce un accord de partenariat avec Studio ForeverYoung. Cette société française a imaginé un concept unique de centres de beauté proposant une offre de soins s'appuyant sur la photobiomodulation. La photobiomodulation, sur laquelle le groupe Lucibel possède une expertise, consiste à apporter de l'énergie aux cellules par la lumière LED rouge afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique.

Cette stimulation permet d'embellir la peau, notamment en réduisant la profondeur des rides et la sécrétion de sébum, en augmentant la densité du derme et en homogénéisant le teint du visage.

Studio ForeverYoung a ouvert le 1er mars 2023 son premier centre dans le quartier du Marais à Paris, au 7 rue Bertin Poirée, et vise la création de 50 centres en France d'ici fin 2024. Elle propose à ses clients son offre de photobiomodulation par lumière rouge à travers un système d'abonnement ou de séances à l'unité, dans un environnement haut de gamme et design.

Pour son premier centre, Studio Forever Young a fait l'acquisition de quatre masques de beauté professionnels OVE III à Lucibel.le Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.