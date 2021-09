LUCIBEL : Lucibel annonce la mise sur le marché de la 3ème génération de son luminaire LiFi

Après avoir mis sur le marché, en septembre 2016, le premier luminaire LiFi industrialisé au monde, puis une deuxième génération de cette solution disruptive permettant d'accéder à internet par la lumière en octobre 2018, Lucibel met sur le marché cette troisième génération de luminaire LiFi, aux performances améliorées et au design très épuré.

Le LiFi, une technologie très disruptive

Technologie de communication par la lumière bidirectionnelle et haut débit entre un luminaire et un terminal, le LiFi présente de nombreux avantages par rapport au Wifi :

Connexion sécurisée dans le cône de lumière ;

dans le cône de lumière ; Connexion sans fil, sans ondes radio et sans interférences , ce qui garantit une absence de risque pour la santé ;

et , ce qui garantit une absence de risque pour la santé ; Faible latence qui permet une instantanéité dans l'échange de données ;

qui permet une instantanéité dans l'échange de données ; Création de zones de connectivité garantie avec un débit élevé par utilisateur ;

Facilité d'installation et d'utilisation.

Un standard mondial attendu en mai 2022, catalyseur de l'ouverture du marché

Les travaux de rédaction d'un standard LiFi, débutés en juillet 2018 sous l'égide de l'organisation internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standards Association devraient prendre fin en mai 2022 avec la publication d'une norme mondiale LiFi (802.11bb).

L'aboutissement très attendu de ce processus crée une effervescence forte autour de cette technologie émergente. L'intérêt croissant pour la technologie LiFi de la part de nombreux acteurs (concepteurs et intégrateurs de solutions LiFi, fabricants de smartphones et ordinateurs, opérateurs télécoms, clients finaux, …) permet d'anticiper une accélération rapide de la pénétration du LiFi dès l'an prochain.

En effet, la publication d'un standard LiFi va permettre l'intégration native de la technologie dans le matériel (smartphones, PC, tablettes) qui comportera des cellules d'émission et de réception de lumière et pourra interagir directement avec l'infrastructure LiFi intégrée au plafond. L'utilisateur pourra ainsi se passer de la clé LiFi qui est encore aujourd'hui nécessaire pour établir la connexion entre le luminaire et le terminal.

Cette mise sur le marché de matériels compatibles LiFi, attendue au 2nd semestre 2022, va permettre une forte accélération de la demande pour des déploiements d'infrastructures LiFi (réseaux de luminaires et points d'accès LiFi maillés dans les plafonds des bâtiments), qui constituent l'axe de développement stratégique de Lucibel sur cette technologie.

Pionnier sur le LiFi et fort d'une base clients significative, Lucibel va bénéficier de cette forte accélération attendue

Les deux premières générations LiFi de Lucibel ont été commercialisées auprès de plus de 100 clients différents (armée, banques, entreprises du secteur de la défense, centres de R&D, sièges sociaux, environnements industriels contraints, hôpitaux, crèches, …).

Ces premiers utilisateurs ont confirmé l'intérêt de cette solution qui permet une connexion à internet sans fil, sécurisée, sans ondes radiofréquence et offrant une excellente qualité de service.

Alors que les deux premières générations LiFi ont été essentiellement déployées sur des projets pilotes (phases d'expérimentation), cette troisième génération, qui est compatible avec le standard mondial en cours de rédaction, va permettre un déploiement beaucoup plus large grâce à des performances améliorées et à un prix de commercialisation sensiblement plus bas.

LUCIPANEL LIFI, une solution performante et une intégration très discrète de la technologie LiFi dans le luminaire

Convaincu qu'un luminaire LiFi doit être à la fois beau et performant, le groupe Lucibel a conçu cette troisième génération avec la volonté que la fonctionnalité LiFi soit aussi discrète que possible dans le luminaire afin qu'il puisse être déployé le plus largement possible dans les espaces de travail, en parfaite harmonie avec d'autres luminaires déjà installés.

Les principales caractéristiques techniques du LUCIPANEL LIFI sont les suivantes :

Un débit, montant et descendant, de 100 Mbps, soit 2 fois plus que le luminaire LiFi Lucibel de 2 ème génération ;

génération ; La fonctionnalité LiFi est dissociée de la lumière et fonctionne même si cette dernière est éteinte, assurant ainsi une continuité de services et une consommation d'électricité optimisée ;

La zone de couverture en connectivité du LUCIPANEL LiFi est d'environ 10 m² par luminaire ;

Une connexion simultanée est possible jusqu'à 16 utilisateurs par point d'accès.

Pour obtenir ces performances, Lucibel a choisi de la lumière infrarouge bidirectionnelle qui, par nature, nécessite une fenêtre de sortie de couleur noire. Par un procédé ingénieux et breveté, cette fenêtre noire est remplacée par une surface lumineuse qui se fond harmonieusement dans la lumière diffusée par la dalle LED. L'intégration de la fonctionnalité LiFi dans le luminaire est donc quasiment imperceptible à l'œil nu.

LUCIPANEL LIFI : le LiFi accessible pour moins de 100 € par m2 connecté

Les sauts technologiques réalisés ces trois dernières années, combinés à des prévisions de volumes en forte hausse, permettent de réduire sensiblement les prix de commercialisation.

Le LUCIPANEL LIFI permet ainsi de proposer une solution d'éclairage et de connexion en LiFi pour un prix inférieur à 100 € HT par m2.

Cette troisième génération sera livrée par Lucibel à ses clients à partir du 15 octobre 2021.

Le LUCIPANEL LIFI sera présenté en avant-première sur le stand du groupe Lucibel au salon Architect@work Paris les 23 et 24 septembre prochains.

Frédéric Granotier, Président-fondateur du groupe Lucibel, a indiqué : « Avec la mise sur le marché de cette troisième génération, Lucibel confirme son leadership sur la technologie LiFi et conserve sa longueur d'avance sur ses concurrents. Doté d'une bonne complémentarité et d'une compatibilité technologique avec la 5G, le LiFi, très prochainement standardisé, offre des perspectives de croissance et de création de valeur très attractives. »

A propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

