Lucibel : les comptes passent dans le vert

(AOF) - Le résultat net de Lucibel s'établit à 179 000 euros au premier semestre 2023 contre une perte de 652 000 euros, un an plus tôt à la même époque. Le résultat d’exploitation de la société française spécialisée dans les technologies de la lumière est passé en un an de -1,158 million d’euros à 288 000 euros. Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de 25% à 5 millions d’euros.

Lucibel a bénéficié de son recentrage sur ses activités à plus forte valeur ajoutée. Le groupe profite de son ancrage dans le secteur du luxe sur ses deux verticales : lumière scénographique et lumière cosmétique. Les charges externes ont baissé de 15% entre les deux exercices à la faveur d'une revue et d'une renégociation générale des contrats.

Lucibel a indiqué que l'ampleur de la croissance de l'activité sur l'exercice 2023 dépendra, pour partie, des modalités de déploiement du partenariat avec Dior.

Plusieurs projets spéciaux d'envergure, dans le champ de la lumière scénographique ont été initiés. " Ces projets trouveront une première traduction financière significative sur l'exercice 2024 et ont vocation à monter en puissance à l'avenir, en France et à l'international ", précise la société française spécialisée dans les technologies de la lumière.

